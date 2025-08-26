CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta terça-feira, 26, o convite de todos os ex-ministros da Previdência, de dez ex-presidentes do INSS e de diretores de associações que fizeram descontos em benefícios de aposentados citadas nas investigações. O governo comemorou o acordo para blindar Frei Chico, que é dirigente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) e irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Governo e oposição também concordaram em não convidar Paulo Guedes. Entre 2019 e 2021, o ministério da Previdência foi extinto e suas atribuições foram deslocadas para uma secretaria especial vinculada ao ministério da Economia, chefiado por ele no governo de Jair Bolsonaro. Em razão dessa interpretação, outros dois ministros da Fazenda (Henrique Meirelles e Eduardo Guardia) durante o governo de Michel Temer também foram poupados. Durante a gestão Temer, o ministério foi extinto e suas atribuições ficaram a cargo da Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda. Desse modo, foram convidados os ex-ministros:

- Carlos Gabas, ministro em 2015; - Miguel Rossetto, ministro entre 2015 e 2016; - Onyx Lorenzoni, ministro entre 2021 e 2022;

- José Carlos Oliveira, ministro entre 2022 e 2023; - Carlos Lupi, ministro entre 2023 e 2025; e - Wolney Queiroz, atual ministro da Previdência.

Os requerimentos para os ministros foram transformados em convite, o que os desobriga a comparecer ao colegiado. Agora, o plano é estabelecer uma data para realizar as audiências - caso faltem, será pautada a convocação, que torna a presença obrigatória. Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", Domingos Sávio de Castro e Maurício Camisotti, considerados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), como peças de papel "destacado" para operacionalizar a fraude, também foram convocados. Gaspar pretende ouvir pessoas ligadas ao INSS até a última gestão da petista. Veja a lista de requerimentos para a convocação de dez ex-presidentes do INSS.