Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta terça-feira, 19, com lideranças do Republicanos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente nacional do partido, Marcos Pereira (SP), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o líder da sigla na Câmara, Gilberto Abramo (MG), foram convidados para o encontro, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast.

Apesar de o Republicanos ter um ministro no governo, o partido não se considera como integrante da base fiel de apoio ao Palácio do Planalto. Nas votações mais importantes, principalmente da pauta econômica, no entanto, a legenda tem ajudado Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a levar adiante sua agenda.