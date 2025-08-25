'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sugeriu nesta segunda-feira, 25, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode concorrer à presidência nas eleições 2026, "se a conjuntura dos acontecimentos permitir". A declaração ocorreu durante a comemoração dos 20 anos da legenda, em evento realizado em Brasília com a presença do governador de São Paulo. Marcos Pereira citou a eventual candidatura após dizer que a legenda vai "seguir crescendo" e que o Republicanos será "um dos poucos partidos que vão restar depois das eleições". "Nós, os prudentes, continuaremos defendendo o entendimento político entre pessoas que pensam diferente. Devemos ser guardiões da ordem e da justiça", disse.

O deputado apontou que a legenda precisaria do trabalho dos filiados presentes no evento. "Vamos ampliar bancadas, reeleger e eleger governadores e quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?", indicou. No mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que quer levar Tarcísio de Freitas para seu partido, o governador de São Paulo declarou que fez um "casamento político" com o Republicanos, legenda a qual está filiado desde as eleições de 2022. "Me lembro de um dia especial, que foi o dia do meu casamento político com o Republicanos. E me casei na política com o Republicanos junto com a senadora Damares", disse o governador durante evento de celebração dos 20 anos do Republicanos. No evento, Tarcísio entregou uma homenagem à deputada Rosângela Gomes (RJ).