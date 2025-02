Baturité: MPCE pede anulação do aumento salarial do prefeito, vice e vereadores

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) movimentou uma ação civil pública na quinta-feira, 20, solicitando a anulação do aumento salarial do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Baturité, distante 98,24 km de Fortaleza.

Por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Baturité, o MPCE aponta que crescimento dos salários foi aprovado pela Câmara de Vereadores nos últimos 180 dias do mandato do prefeito, Herberlh Mota (Republicanos), reeleito para a segunda gestão, mas sem a realização de um estudo sobre o impacto financeiro para as contas da cidade, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal.