CPMI do INSS: Convocações de Carlos Lupi e ex-ministros devem ser votadas hoje

Comissão mista de inquérito convoca ex-ministros da Previdência e ex-presidentes do INSS / Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) responsável pela investigação das fraudes no INSS, reveladas neste ano, começou nesta terça-feira, 26, e já recebeu mais de 900 requerimentos. Ex-ministros da Previdência Social e ex-presidentes do INSS foram convocados. A comissão composta por deputados e senadores, iniciada hoje às 9 horas, é conduzida pelo senador Carlos Viana e pelo deputado Alfredo Gaspar, ambos da oposição. A pauta da primeira sessão da CPMI prevê a apresentação do plano de trabalho do relator e a votação de 35 requerimentos, todos de autoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Foram convocados dez ex-presidentes do INSS, sendo eles: Lindolfo Neto (2012 a 2015)

Elisete Berchiol (2015 e 2016)

Leonardo de Melo (2016 e 2017)

Francisco Paulo Soares (2017 a 2018)

Edison Antônio Costa (2018 a 2019)

Renato Rodrigues Vieira (2019 e 2020)

Leonardo José Guimarães (2020 e 2021)

Guilherme Gastaldello Pinheiro (2022 e 2023)

Glauco André Fonseca (2023)

Alessandro Stefanutto (2023 a 2025)

Convocações Até o momento, o ex-ministro da Previdência na época da investigação da PF, Carlos Lupi, já conta com 9 convocações e pedidos de quebra de sigilo bancário e de comunicação. Além da solicitação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), usado para identificar possíveis fraudes em operações financeiras. Com mais de 20 requerimentos, Antônio Carlos Camilo Antunes, o “careca do INSS”, indicado no relatório da PF como “sócio” de várias empresas investigadas por fraudes de descontos, também foi convocado à CMPI.