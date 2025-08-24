INSS usa barcos para orientar aposentados da Amazônia sobre descontos

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).

Os barcos têm as seguintes indicações:

Manaus I – Vovó Jandira II,

Manaus II – Manaós II,

Manaus III – Vovô Alarico,

Belém I – Leon IV e

Barco Santarém I – Barão do Amazonas.

O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS.