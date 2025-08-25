O Brasil pode tentar usar a ONU para combater o tarifaço de Trump?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aposta em resposta multilateral às tarifas e articula reunião com Índia, China e Rússia na ONU. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para além de uma disputa comercial tradicional, as tarifas de 50% que o governo de Donald Trump aplicou sobre produtos brasileiros carregam forte apelo político, que alinha interesses de setores bolsonaristas no Brasil com uma estratégia econômica agressiva do governo dos Estados Unidos. Em busca de uma solução, o governo Lula busca uma atuação multilateral e, por isso, convocou uma reunião ministerial para preparar uma resposta na ONU, ao lado de Índia, China e Rússia, segundo o portal UOL.

De acordo com especialistas ouvidos pela DW Brasil, a medida carrega forte apelo político. E só. O Brasil poderia tentar recorrer à Carta da ONU, que estabelece que qualquer forma de coerção entre Estados deve ser precedida de tentativa de resolução pacífica e depender de autorização do Conselho de Segurança. O desprezo do governo Trump para com organizações multilaterais, no entanto, freiam qualquer reação comercial do Brasil na organização - restando apenas o componente político ao país. "Não é preciso formular perguntas para se dar conta da inutilidade de recorrer à ONU contra um governo truculento que não respeita nenhuma norma jurídica nem o Direito Internacional e muito menos a Carta das Nações Unidas", diz Rubens Ricupero, ex-embaixador do Brasil junto à ONU nos Estados Unidos e e ex-ministro da Fazenda.

O que diz a ONU A Carta da ONU prevê, em três artigos, possibilidades de argumentação contrárias às tarifas unilaterais norte-americanas. De forma resumida, o artigo 2.4 da Carta proíbe o uso da força nas relações internacionais contra integridade territorial ou independência política. Já o artigo 33 trata dela possibilidade de uma resolução pacífica de controvérsias e o 42 prevê que medidas de força não militares devem ser aprovadas pelo Conselho de Segurança, incluindo sanções econômicas.

Há precedentes nas resoluções, como sobre o embargo norte-americano contra Cuba, que, apesar de não trazer solução prática, escancaram as medidas unilaterais dos Estados Unidos no mundo. "A consulta pode eventualmente evoluir para um grupo especial, para um procedimento de painel e ter um detalhamento dessa discussão. Acho que isso é do interesse do Brasil", diz José Augusto Fontoura Costa, professor e doutor em Direito Internacional pela USP. As decisões da assembleia, contudo, não são juridicamente vinculantes, apesar do valor político. Portanto, de acordo com o advogado Tiago Conde Teixeira, o Brasil até teria legitimidade formal para levantar a questão na ONU, alegando que as tarifas representam coerção econômica contrária ao espírito da Carta, mas a conexão jurídica com o artigo o uso da força é frágil, o que reduz ainda mais o alcance de uma condenação do governo Trump.