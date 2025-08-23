Tarifaço: governos vão comprar água de coco, castanhas, pescado e mais; veja lista

A medida será aplicada devido aos efeitos das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros / Crédito: FERNANDA BARROS

Destaques nas exportações cearenses, água de coco, castanha de caju e pescados foram incluídos na lista de alimentos que serão comprados pelos governos devido aos efeitos das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Confira mais abaixo a lista completa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A relação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) dessa sexta-feira, 22.

Segundo o enunciado, as empresas devem cumprir requisitos para poderem ser beneficiadas. Veja quais: Requisitos para pessoas jurídicas que exportam diretamente para os EUA Declaração de Perda (DP) na exportação do produto que será comprado em função da imposição de tarifas;

Acesso a, ao menos, uma declaração de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISComex), que formaliza a operação junto à Receita Federal, emitida a partir de janeiro de 2023, referente ao produto da aquisição excepcional. Requisitos para produtores que fornecem esses alimentos direta ou indiretamente para pessoas jurídicas exportadoras: Autodeclaração de Perda (AP) na exportação do produto que será comprado. Vale lembrar, que os Estados Unidos é o País para onde o Ceará mais exporta, representando 51,9% do total comercializado pelo Estado no exterior. Assim, as tarifas estão causando grande preocupação. Em relação à água de coco, a Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo), afirmou que quase 90% da produção das duas principais indústrias que beneficiam o coco no Estado são vendidas aos EUA. Por sua vez, o comércio de pescados, que, conforme os dados do Ceará em Comex feito pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), gerou um faturamento para o Estado de US$ 36,76 milhões no primeiro semestre de 2025, o país norte-americano aparece como o principal destino, respondendo por mais de 60% do valor adquirido pelo Estado no período.