Tarifaço: governos vão comprar água de coco, castanhas, pescado e mais; veja lista

Tarifaço: governos vão comprar água de coco, castanhas, pescado e mais; veja listaA lista com os produtos que serão comprados foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)
Destaques nas exportações cearenses, água de coco, castanha de caju e pescados foram incluídos na lista de alimentos que serão comprados pelos governos devido aos efeitos das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Confira mais abaixo a lista completa.
A relação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) dessa sexta-feira, 22.
Segundo o enunciado, as empresas devem cumprir requisitos para poderem ser beneficiadas. Veja quais:
Requisitos para pessoas jurídicas que exportam diretamente para os EUA
- Declaração de Perda (DP) na exportação do produto que será comprado em função da imposição de tarifas;
- Acesso a, ao menos, uma declaração de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISComex), que formaliza a operação junto à Receita Federal, emitida a partir de janeiro de 2023, referente ao produto da aquisição excepcional.
Requisitos para produtores que fornecem esses alimentos direta ou indiretamente para pessoas jurídicas exportadoras:
- Autodeclaração de Perda (AP) na exportação do produto que será comprado.
Vale lembrar, que os Estados Unidos é o País para onde o Ceará mais exporta, representando 51,9% do total comercializado pelo Estado no exterior. Assim, as tarifas estão causando grande preocupação.
Em relação à água de coco, a Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo), afirmou que quase 90% da produção das duas principais indústrias que beneficiam o coco no Estado são vendidas aos EUA.
Por sua vez, o comércio de pescados, que, conforme os dados do Ceará em Comex feito pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), gerou um faturamento para o Estado de US$ 36,76 milhões no primeiro semestre de 2025, o país norte-americano aparece como o principal destino, respondendo por mais de 60% do valor adquirido pelo Estado no período.
Leia mais
Já a castanha-de-caju, produto que tem como maior exportador do Brasil o Ceará e que traz ao Estado um valor de mais de US$ 38 milhões, também tem os Estados Unidos entre os principais mercados, conforme o CIN.
Confira abaixo a lista completa de alimentos:
- Açaí
- Água de coco
- Castanha de caju
- Castanha-do-pará
- Manga
- Mel
- Uva
- Pescados
Ação faz parte do Plano Brasil Soberano
A medida faz parte do Plano Brasil Soberano, lançado pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 13 de agosto, que estabelece medidas de socorro às empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço.
Além da compra de alimentos, o Governo Federal oferecerá concessão de crédito às empresas, sendo R$ 30 bilhões apenas do Fundo Garantidor de Exportações, que serão usados como funding para a concessão de crédito com taxas acessíveis e, também, para ampliar as linhas de financiamento às exportações.
As prioridades para a obtenção dos créditos serão os comércios mais afetados, levando em conta a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto; e o porte de empresa. O acesso às linhas, no entanto, estará condicionado à manutenção dos empregos.
Outra frente da ação do poder executivo é a tributária, com a suspensão de pagamento de tributos para empresas exportadoras e o aumento do percentual de restituição de tributos federais, a empreendimentos afetados, via Novo Reintegra - Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários.
Setor privado dos EUA pede revisão do tarifaço sobre produtos brasileiros e alerta sobre China
