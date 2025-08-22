Julgamento de Jair Bolsonaro: quando começa e acaba? Veja datas

As sessões do julgamento de Bolsonaro e seus aliados ocorrerão no plenário da Primeira Turma do STF / Crédito: EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de envolvimento em uma trama golpista. Segundo a acusação, os réus tentaram impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

Na quarta-feira, 13, as defesas do chamado núcleo crucial da trama golpista apresentaram suas alegações finais, etapa que marca a última fase antes do julgamento. Quando começa e acaba o julgamento de Jair Bolsonaro? Atendendo ao pedido de Alexandre de Moraes, o ministro do STF Cristiano Zanin marcou o início do julgamento do núcleo crucial. As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025, das 9h às 12h, em sessões extraordinárias. Também está prevista uma sessão extraordinária no dia 12, das 14h às 19h, além de sessões ordinárias nos dias 2 e 9, no mesmo horário da tarde.

Além de Jair Bolsonaro, quem mais estará como acusado no julgamento? O núcleo crucial da trama golpista reúne oito acusados: Alexandre Ramagem Ex-diretor da Abin, acusado de disseminar notícias falsas sobre fraude eleitoral; Almir Garnier Santos Ex-comandante da Marinha, segundo a PGR, teria colocado tropas da Marinha à disposição do golpe;

Anderson Torres Ex-ministro da Justiça, acusado de assessorar juridicamente Bolsonaro na execução do plano golpista. Um dos principais indícios é a minuta do golpe encontrada na casa de Torres, em janeiro de 2023; Augusto Heleno Ex-ministro do GSI, participou de uma live e possui anotações sobre o planejamento para descredibilizar as urnas eletrônicas; Jair Bolsonaro Ex-presidente da República, ele é apontado como líder da trama golpista. A PGR sustenta que Bolsonaro comandou o plano para se manter no poder após ser derrotado nas eleições e, por isso, responde à qualificadora de liderar o grupo;