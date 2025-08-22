Julgamento de Jair Bolsonaro: quando começa e acaba? Veja datas

Saiba quando começa e acaba o julgamento de Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados foram denunciados por suspeita de tentativa de golpe contra a posse de Lula; veja datas do julgamento
Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de envolvimento em uma trama golpista.
Segundo a acusação, os réus tentaram impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.
Na quarta-feira, 13, as defesas do chamado núcleo crucial da trama golpista apresentaram suas alegações finais, etapa que marca a última fase antes do julgamento.
Quando começa e acaba o julgamento de Jair Bolsonaro?
Atendendo ao pedido de Alexandre de Moraes, o ministro do STF Cristiano Zanin marcou o início do julgamento do núcleo crucial.
As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025, das 9h às 12h, em sessões extraordinárias.
Também está prevista uma sessão extraordinária no dia 12, das 14h às 19h, além de sessões ordinárias nos dias 2 e 9, no mesmo horário da tarde.
Além de Jair Bolsonaro, quem mais estará como acusado no julgamento?
O núcleo crucial da trama golpista reúne oito acusados:
Alexandre Ramagem
Ex-diretor da Abin, acusado de disseminar notícias falsas sobre fraude eleitoral;
Almir Garnier Santos
Ex-comandante da Marinha, segundo a PGR, teria colocado tropas da Marinha à disposição do golpe;
Anderson Torres
Ex-ministro da Justiça, acusado de assessorar juridicamente Bolsonaro na execução do plano golpista. Um dos principais indícios é a minuta do golpe encontrada na casa de Torres, em janeiro de 2023;
Augusto Heleno
Ex-ministro do GSI, participou de uma live e possui anotações sobre o planejamento para descredibilizar as urnas eletrônicas;
Jair Bolsonaro
Ex-presidente da República, ele é apontado como líder da trama golpista. A PGR sustenta que Bolsonaro comandou o plano para se manter no poder após ser derrotado nas eleições e, por isso, responde à qualificadora de liderar o grupo;
Mauro Cid
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso. Segundo a PGR, ele participou de reuniões sobre o golpe e trocou mensagens com conteúdo relacionado ao planejamento da ação;
Paulo Sérgio Nogueira
Ex-ministro da Defesa, ele teria apresentado aos comandantes militares decreto de estado de defesa, redigido por Bolsonaro. O texto previa a criação de “Comissão de Regularidade Eleitoral” e buscava anular o resultado das eleições;
Walter Souza Braga Netto
Ex-ministro, foi preso por suspeita de obstruir as investigações. Segundo a delação de Cid, Braga Netto teria financiado acampamentos e ações que incluíam um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes.
Além do núcleo crucial, outros três grupos foram indiciados por participação na tentativa de golpe. Os prazos para apresentar as alegações finais desses núcleos estão em aberto.
O que acontece depois do julgamento de Jair Bolsonaro?
Entre os dias 2 e 12 de setembro, o STF definirá se Bolsonaro e seus aliados serão condenados ou absolvidos.
- Se houver condenação, poderão receber penas que incluem prisões, multa ou inelegibilidade;
- Caso sejam absolvidos, o processo será encerrado sem consequências penais.