AO VIVO: Ações do Banco do Brasil caem após cartão de Moraes ser bloqueado; Bolsonaro indiciado

Ações do Banco do Brasil caem após cartão de Moraes ser bloqueado / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 22, repercute o recuo nas ações do Banco do Brasil nessa quinta-feira, 21, após a divulgação de que Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve um cartão de bandeira norte-americana bloqueado devido às sanções financeiras aplicadas pelo governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Como solução, o banco ofereceu ao ministro um cartão da bandeira Elo, brasileira, para que Moraes possa realizar pagamentos no país sem ser prejudicado pelas restrições impostas pelos EUA.

O bloqueio do cartão de Alexandre de Moraes é uma das medidas impostas pelo governo do republicano, que enquadrou o ministro do STF na Lei Magnitsky devido a uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na Suprema Corte por participar, supostamente, do planejamento de uma trama golpista. A edição traz, ainda, os desdobramentos sobre o indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal (PF). Termina nesta sexta-feira, 22, o prazo para o ex-presidente apresentar sua defesa e explicar o descumprimento de medidas restritivas. A investigação da PF apura a atuação de Bolsonaro e do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em ações de coação contra autoridades brasileiras envolvidas no processo que trata da tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente também deverá explicar sobre um suposto plano de fuga para a Argentina. Assista ao vivo