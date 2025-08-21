Alexandre de Moraes tem cartão de crédito bloqueado após Lei Magnitsky

Institução teria oferecido ao ministro um cartão de bandeira nacional para a realização de pagamentos

De acordo com informações do Estadão, o bloqueio foi feito pelo Banco do Brasil. A instituição teria oferecido ao ministro, em troca, um cartão da bandeira Elo para a realização de pagamentos em território nacional.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teve um cartão de crédito da bandeira norte-americana Mastercard bloqueado após sanções impostas pelos Estados Unidos a partir da lei Magnitsky .

Em julho deste ano, o governo do presidente estadunidense Donald Trump puniu Moraes com a lei Magnitsky, que bloqueia os bens e as propriedades em território norte-americano, restringe o acesso a contas bancárias e serviços, mesmo fora dos limites dos Estados Unidos, e impede a entrada do ministro no país. Essa é a primeira vez que uma autoridade de um país democrático é incluída entre os punidos pela lei.

Nessa quarta-feira, 20, Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à Reuters, que os bancos e instituições financeiras que seguirem as sanções impostas pela lei Magnitsky poderão ser punidos pela justiça.

A medida busca pressionar o STF em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Após a aplicação da lei, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, chegou a pedir por anistia e declarou que "não se trata de vingança".