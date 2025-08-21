Alexandre de Moraes tem cartão de crédito bloqueado após Lei Magnitsky

Alexandre de Moraes tem cartão de crédito bloqueado após Lei MagnitskyInstitução teria oferecido ao ministro um cartão de bandeira nacional para a realização de pagamentos
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teve um cartão de crédito da bandeira norte-americana Mastercard bloqueado após sanções impostas pelos Estados Unidos a partir da lei Magnitsky.
De acordo com informações do Estadão, o bloqueio foi feito pelo Banco do Brasil. A instituição teria oferecido ao ministro, em troca, um cartão da bandeira Elo para a realização de pagamentos em território nacional.
Em julho deste ano, o governo do presidente estadunidense Donald Trump puniu Moraes com a lei Magnitsky, que bloqueia os bens e as propriedades em território norte-americano, restringe o acesso a contas bancárias e serviços, mesmo fora dos limites dos Estados Unidos, e impede a entrada do ministro no país. Essa é a primeira vez que uma autoridade de um país democrático é incluída entre os punidos pela lei.
Nessa quarta-feira, 20, Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à Reuters, que os bancos e instituições financeiras que seguirem as sanções impostas pela lei Magnitsky poderão ser punidos pela justiça.
A medida busca pressionar o STF em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Após a aplicação da lei, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, chegou a pedir por anistia e declarou que "não se trata de vingança".
Além da sanção, Trump determinou a aplicação de uma taxa de 50% a produtos brasileiros nos Estados Unidos.