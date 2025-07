Senadores americanos acusam Trump de abuso de poder por tarifaço contra o Brasil

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos / Crédito: Jim WATSON / AFP

Onze senadores do Partido Democrata assinaram uma carta destinada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestando-se contrários a aplicar taxas de 50% aos produtos brasileiros. Os congressistas classificaram a ação do republicano como "claro abuso de poder" citando que os negócios comerciais com o Brasil e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foram o motivo do tarifaço, mas sim pressionar o país em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).