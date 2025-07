Governo dos EUA pune Alexandre de Moraes com lei Magnitsky, em decisão inédita

A decisão do governo Donald Trump bloqueia as contas bancárias, restringe o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos e trava o acesso a eventuais bens que o ministro tenha no País, inclusive contas bancárias, investimentos financeiros e imóveis. A proibição inclui a realização de operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos. Assim, é atingido patrimônio em dólar mesmo fora dos Estados Unidos. Cartões de crédito de bandeiras do País também podem ser bloqueados.

O governo dos Estados Unidos incluiu o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, entre os punidos com base na lei Magnitsky.

O visto de Moraes e de outros oito membros do STF e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, já tinham sido suspensos por ordem de Trump na semana passada.

A decisão de Trump está lastreada no pedido apresentado pela organização Legal Help 4 You LLC à Justiça Federal da Flórida por punições aos membros da Suprema Corte brasileira. A entidade atua como amicus curiae (amigo da Corte) no processo judicial movido pelas empresas Trump Media, cujo dono é o presidente dos EUA, e Rumble.

A Legal Help 4 You LLC argumenta no Tribunal da Flórida que o STF viola a soberania dos Estados Unidos ao restringir a atuação das suas companhias. As decisões proferidas por Moraes em relação à Trump Media e Rumble têm como justificativa a falta de ação das empresas para restringir a disseminação de notícias falas e o discursos de ódio em seus domínios.

Pressão da família Bolsonaro

A decisão, agora em vigor, se insere no contexto de pressão dos bolsonaristas por punições contra integrantes do STF a fim de paralisar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Um dos principais atores no lobby por sanções a Moraes é o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março articulando com agentes do governo Trump formas de enquadrar o ministro. O maior trunfo, até então, da articulação do filho do ex-presidente réu no STF foi a taxação em 50% dos produtos brasileiros.

Para sair da lista

Para ter o nome retirado da lista, Moraes precisará provar que não teve ligação com as atividades ilegais que levaram à punição, que já respondeu na Justiça pelos atos ou que mudou de comportamento de forma significativa. O próprio governo também pode retirar as sanções, caso entenda que é importante para a segurança do país.