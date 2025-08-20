Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PT Ceará: como ficou a distribuição de forças após as eleições

PT Ceará: como ficou a distribuição de forças após as eleições internas

No dia 6 de julho, filiados escolheram os novos dirigentes. No Ceará, três campos disputaram espaços
Notícia

Presidentes do PT em todas as esferas - municipal, estadual e nacional - foram definidos no dia 6 de julho no Processo de Eleição Direta (PED). No Ceará, três campos disputaram espaços, com resultados expressivos para os campos Democrático e Popular, especialmente nos municípios mais populosos.

Estavam na disputa o Campo Popular, recentemente criado e ligado ao deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), aliado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O grupo emplacou o presidente do diretório eleito em Fortaleza, Antônio Carlos.

Outro campo que demonstrou força é ligado ao deputado José Guimarães (PT). O Campo Democrático, emplacou vitórias em diversos municípios. Após aliança entre o Campo Popular e o Democrático, ainda no período da corrida eleitoral, o nome de Antônio Filho, o Conin, foi acertado para a presidência estadual, cargo para o qual foi reeleito. Os grupos também apoiaram o nome de Edinho Silva para a presidência nacional do PT.

Em encontro, lideranças de ambos os grupos decidiram também lançar chapa única, formada por membros dos dois campos, com exceção de Fortaleza. À época, foi informado que os grupos buscaram diálogo com o Campo de Esquerda, liderado pela ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT).

O Campo de Esquerda optou por manter as candidaturas próprias. Foram lançadas as vereadoras da Capital, professora Adriana Almeida e Mari Lacerda como candidatas a presidir o PT Ceará e o PT Fortaleza, respectivamente. No âmbito nacional, o grupo apoiou Rui Falcão para a presidência.

Resultado nos municípios mais populosos

Nos municípios mais populosos do Ceará, a aliança entre o Campo Popular e o Campo Democrático conquistou vantagem. O Campo de Esquerda também emplacou dirigentes. Veja abaixo.

  1. Caucaia: Rita De Cassia Bezerra De Oliveira Sousa - Apoiou Conin e Edinho;
  2. Fortaleza: Antônio Carlos - Integrante do Campo Popular, apoiou Conin e Edinho;
  3. Iguatu: Bruna Giselle De Oliveira Felipe - Campo de Esquerda, recebeu apoio da deputada Luizianne nas redes sociais, apoiou Adriana Almeida (CE) e Rui Falcão (nacional);
  4. Itapipoca: Antonio Sivanildo Teixeira Da Mota (Nildo Mota) - Apoiou Edinho Silva para o nacional e Conin para o estadual;
  5. Juazeiro Do Norte: José Rafael Da Silva Santos, Integrante do Campo Popular;
  6. Maracanaú: Glauciane De Oliveira Viana - Vinculada ao Campo de Esquerda, recebeu apoio de Adriana Almeida, que concorria ao diretório estadual;
  7. Maranguape: André Luis Cyrino Câmara; (não informado)
  8. Quixadá: Victor Ximenes Marques; (não informado)
  9. Quixeramobim: Vereador Paulo Ferreira - Apoio a Conin, tem relação com o Campo Democrático;
  10. Sobral: Christianne Marie Aguiar Coelho - tem relação com o Campo Democrático.

PED em Fortaleza

Na Capital, o Campo Popular emplacou a eleição de Antônio Carlos, ex-deputado estadual. Ele obteve cerca de 78% dos votos. No total, 7.806 filiados votaram em Fortaleza, com Antônio Carlos recebendo 6.088 votos, contra 1.499 da vereadora Mari Lacerda e 219 votos do candidato Eudes Baima.

Resultado da votação em Fortaleza

  • Total de votos: 7.806
  • Antônio Carlos: 6.088 votos (78%)
  • Mari Lacerda: 1.499 votos (19,20%)
  • Eudes Baima: 219 votos (2,80%)

Ainda na Capital cearense, o Campo Popular obteve maioria dos votos válidos, um total de 3.375 votos, ficando à frente do Campo Democrático, vinculado a Guimarães, que recebeu 2.853 votos.

Votação PED Fortaleza (por campo)

  • Campo Popular: 3.375 votos - grupo vinculado a parlamentares ligados a Camilo e Elmano
  • Campo Democrático: 2.853 votos - grupo ligado ao deputado Guimarães
  • Partido Livre Democrático e de Esquerda: 1.340 votos - grupo ligado a deputada Luizianne
  • Virar à Esquerda: 209 votos - grupo ligado a Eudes Baima
  • Votos válidos: 7.777 votos
  • Nulos: 399 votos
  • Branco: 487 votos
  • Total de votos: 8.663 votos

PED 2025

A eleição 2025 para a presidência dos diretórios do PT marcou a maior participação de filiados votantes desde a fundação do partido em 2001. No total, conforme dados divulgados pela Secretaria Nacional de Organização (Sorg), 549.870 pessoas participaram.

A votação superou o PED de 2009, que teve 520.417 votantes, até então considerada a maior da história do partido. No processo eleitoral anterior, realizado em 2019, houve o registro de 351.082 filiados votantes.

