PT Ceará: como ficou a distribuição de forças após as eleições

No dia 6 de julho, filiados escolheram os novos dirigentes. No Ceará, três campos disputaram espaços

Presidentes do PT em todas as esferas - municipal, estadual e nacional - foram definidos no dia 6 de julho no Processo de Eleição Direta (PED) . No Ceará, três campos disputaram espaços, com resultados expressivos para os campos Democrático e Popular, especialmente nos municípios mais populosos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro campo que demonstrou força é ligado ao deputado José Guimarães (PT). O Campo Democrático, emplacou vitórias em diversos municípios. Após aliança entre o Campo Popular e o Democrático, ainda no período da corrida eleitoral, o nome de Antônio Filho, o Conin, foi acertado para a presidência estadual, cargo para o qual foi reeleito. Os grupos também apoiaram o nome de Edinho Silva para a presidência nacional do PT.

Em encontro, lideranças de ambos os grupos decidiram também lançar chapa única, formada por membros dos dois campos, com exceção de Fortaleza. À época, foi informado que os grupos buscaram diálogo com o Campo de Esquerda, liderado pela ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT).

O Campo de Esquerda optou por manter as candidaturas próprias. Foram lançadas as vereadoras da Capital, professora Adriana Almeida e Mari Lacerda como candidatas a presidir o PT Ceará e o PT Fortaleza, respectivamente. No âmbito nacional, o grupo apoiou Rui Falcão para a presidência.

Resultado nos municípios mais populosos

Nos municípios mais populosos do Ceará, a aliança entre o Campo Popular e o Campo Democrático conquistou vantagem. O Campo de Esquerda também emplacou dirigentes. Veja abaixo.