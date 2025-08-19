Camilo diz que Ciro tem 'dor de cotovelo' por derrotas eleitorais

Camilo Santana, ministro da Educação, reforçou que não concorrerá ao governo do Ceará no ano que vem / Crédito: FÁBIO LIMA

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que os recentes ataques de Ciro Gomes (PDT) são fruto de "dor de cotovelo" e ressaltou que "a história irá julgá-lo", em referência às alianças do ex-presidenciável com políticos bolsonaristas no Estado. Em entrevista ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, Camilo reafirmou que o candidato da base ao governo do Ceará, em 2026, será o governador Elmano de Freitas (PT).

O ministro também destacou que o respeito à população é marca das gestões petistas no Estado. "Política se faz em cima de ideias, não de ataques pessoais. É nisso que acreditamos e vamos seguir conduzindo de forma democrática e respeitosa". "A história irá julgar" Sem citar diretamente Ciro, Camilo criticou alianças do pedetista com grupos bolsonaristas. "A história irá avaliar o comportamento de cada um. Quem se alia hoje com aqueles que negaram a vacina, que foram contra a democracia e tentaram dar um golpe no país será julgado. Cada um será cobrado por suas escolhas", afirmou. Comparação com Haddad Camilo também foi questionado sobre uma suposta competição, criada pelo presidente Lula (PT), para que ele tivesse desempenho superior ao de Fernando Haddad (PT) à frente do Ministério da Educação. Ele negou qualquer rivalidade.

"Eu não estou nessa coisa de competição, apesar do Haddad ter tido mais de sete anos como ministro, tenho 2 anos e meio como ministro da Educação e em uma realidade muito diferente. Naquela época, havia facilidade de investimento na área, hoje nós temos muita restrição orçamentária, mas eu tenho procurado dar tudo de mim, o que há de melhor para ajudar o meu País", explicou. Reconstrução do MEC O ministro lamentou o estado em que encontrou a pasta da Educação após o governo Jair Bolsonaro (PL). "Pegamos um ministério muito desmontado. Uma coisa é você pegar um ministério que ia andando bem, com recursos, com orçamento, com informação, com pessoal. Eu peguei (o MEC) totalmente desmontado nesse país, sem informação, orçamento, sem pessoal, sem integração com os entes federados", lamentou.

Ele critica a gestão anterior da Educação, acusando de nunca tê-lo recebido quando era governador do Ceará. "Eu fui governador, nunca fui recebido nesse ministério durante os quatro anos. Então, um desmonte que fizeram aqui. Imagina o esforço de reestruturar o ministério, reorganizar e criar todas as políticas importantes, estratégicas, aumentar o orçamento, retomar a relação federativa com os estados e municípios, a relação institucional, respeitando os entes federais, independentemente do partido, da coloração ideológica. Essa é a forma que temos procurado conduzir", explicou. Camilo concluiu dizendo esperar que, até 2026, os resultados da reestruturação do MEC sejam visíveis em parceria com estados e municípios.