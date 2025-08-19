Elmano sobre falas de Ciro a Janaína: 'absolutamente lamentáveis'

Ciro Gomes fez insinuações envolvendo a prefeita de Crateús, que já foi suplente de senador e assessora do ministro da Educação, Camilo Santana

"Olha, acho absolutamente lamentáveis as declarações do ex-ministro Ciro Gomes. A prefeita Janaína tem mais de 80% de aprovação do povo de Crateús como prefeita, e ela foi eleita pelo povo de Crateús. Ele deveria pelo menos respeitar o povo de Crateús, que escolheu a sua prefeita", afirmou ao O POVO após coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, 19, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Segundo o governador, o tom adotado por Ciro extrapola os limites da política. “Lamento que, para atacar alguém, se utilize esse nível de fala. É um desrespeito ainda maior vindo de alguém com o histórico que ele tem”, disse.

No último sábado, durante evento que celebrou os 50 anos de idade do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), Ciro voltou a fazer ataques contra líderes petistas. Entre eles, está a prefeita Janaína Farias, ex-assessora de Camilo e ex-senadora, a quem acusou de “recrutar” jovens mulheres para prestar “serviço sexual” ao ministro.

A fala também contraria decisão judicial já transitada, que determinou multa de R$ 30 mil e nova punição caso Ciro reincidisse no mesmo tipo de declaração contra Janaína.