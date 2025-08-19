Evandro sobre candidatura de Ciro: adversário 'não se escolhe'

Evandro alinha com discurso de Camilo e Elmano sobre Ciro: "Candidato não se escolhe" / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), está alinhado com os discursos do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre eventual candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado nas eleições de 2026 e sinalizou entendimento de que adversário "não se escolhe". “Eu vou repetir o que o governador e o ministro já disseram. Candidato não se escolhe. Então, que seja ele (Ciro), se não for ele, será outro. O importante é que a gente possa continuar trabalhando. O Governo do Estado tem feito muitas entregas", disse o prefeito em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, no Centro de Eventos do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Elmano e Camilo falaram, anteriormente, sobre a possibilidade de Ciro disputar o governo do Ceará. "Aprendi que na política adversário a gente não escolhe, a gente enfrenta", disse Elmano, ao participar da entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira. No mesmo evento, Camilo declarou ao O POVO: "Sempre digo que adversário ninguém escolhe". Na última sexta-feira, 15, Ciro Gomes participou do aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), que deve ser filiar ao União Brasil. Durante a celebração o ex-ministro falou como candidato ao Governo do Estado pela primeira vez. “Pode dizer, tem lá o Ciro, tem lá o Roberto Cláudio (entre nomes cotados). Eu, por exemplo, voto no Roberto, está mais novo. Mas cada um tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer”, disse. Ataques de Ciro contra a prefeita de Crateús Nesta terça-feira, 19, Evandro lamentou, ainda, as falas do ex-governador Ciro, proferidas na última sexta-feira, 15, quando o político fez ataques públicos ao ministro Camilo e a ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).