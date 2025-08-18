Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Terá que prestar contas na Justiça', diz Camilo sobre nova fala machista de Ciro contra Janaína

Prefeita acionará Justiça pela quarta vez contra ataques de ex-presidenciável, que pode ser multado em R$ 30 mil cada vez que ofendê-la
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), rebateu novo comentário machista do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). A informação foi antecipada pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO.

"Ele terá que prestar contas na Justiça, em mais um processo, como tantos outros que responde, inclusive com condenação, por tentar macular a honra das pessoas", escreveu em nota nesta segunda-feira, 18, a equipe de Camilo.

Já a declaração de Ciro foi proferida na sexta-feira, 15, durante aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido). Na ocasião, o ex-ministro, que já chamou Janaína de "cortesã", desclassificou-a novamente. Sem repetir essa palavra, ele usou frase mais agressiva.

Ciro condenado por ofensas machistas contra Janaína 

Quando Janaína assumiu cadeira no Senado, Ciro julgou a capacidade dela de ocupar o posto e, em entrevistas concedidas em 2024, ele chamou-a de “cortesã”.

Por essa fala, o ex-presidenciável foi condenado pela 12ª Vara Cível de Brasília a pagar indenização de R$ 52 mil. Além do pagamento, a sentença prevê multa de R$ 30 mil cada vez que voltar a ofendê-la.

Na época, Camilo adotou o mesmo tom. "Acho que ela já se posicionou. Os ataques serão respondidos na Justiça. Essa é a resposta”, disse, referindo-se a processo de Janaína contra Ciro.

O que diz Janaína?

Ao colunista e correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, Janaína afirmou que vai buscar a Justiça pela quarta vez contra Ciro. Dois processos tramitam em Brasília e um em Fortaleza, todos referentes a ataques.

"Eu já passei para os advogados, que vão analisar. Acho que vai ser inserido no processo que está em andamento na Zona Eleitoral de Fortaleza", apontou Janaína.

Nas redes sociais, a ex-senadora escreveu: "Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente".

