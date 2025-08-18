'Terá que prestar contas na Justiça', diz Camilo sobre nova fala machista de Ciro contra Janaína

Camilo Santana (PT), Ciro Gomes (PDT) e Janaína Farias (PT) / Crédito: Fábio Lima/O POVO, José Cruz/Agência Brasil e Roque de Sá/Agência Senado

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), rebateu novo comentário machista do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). A informação foi antecipada pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO. "Ele terá que prestar contas na Justiça, em mais um processo, como tantos outros que responde, inclusive com condenação, por tentar macular a honra das pessoas", escreveu em nota nesta segunda-feira, 18, a equipe de Camilo.