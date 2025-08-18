PSDB perde seu último governador: Eduardo Riedel vai se filiar ao PP

Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul / Crédito: Reprodução/Instagram

O PSDB perderá seu último governador. Eduardo Riedel, à frente de Mato Grosso do Sul, o último reduto dos tucanos, vai assinar a filiação ao Progressistas (PP) nesta terça-feira, 19, em Brasília. Procurada, a assessoria de imprensa de Riedel não havia se manifestado até a publicação deste texto.