Quatro frentes que o governo Lula atua para reagir ao tarifaço de Trump

Reuters Haddad anunciou nesta quarta que pacote de medidas para auxiliar os mais afetados pelas tarifas está pronto O governo brasileiro acionou, nesta quarta-feira (6/8), os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) em reação às tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump. No mesmo dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou à agência Reuters que pretendia ligar para líderes do Brics para discutir a possibilidade de uma resposta conjunta ao tarifaço de Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A declaração ocorreu pouco depois de o republicano anunciar mais 25% de tarifas sobre a Índia por comprar petróleo da Rússia, outro país membro do Brics. Acionar a OMC é uma das frentes de reação que já vinha sendo ventilada desde quando as primeiras tarifas contra o Brasil começaram a valer, em março. Naquele momento, Trump impôs 10% de taxação para todos os produtos brasileiros, exceto aqueles que já recebiam tarifas específicas mais altas, como o aço e alumínio, taxados em 25% em fevereiro. Desde então, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem se debruçando sobre quais atitudes tomar para negociar com o governo americano e reduzir o máximo possível os impactos dessas tarifas.

"Antes de fazer a briga da reciprocidade, ou de fazer a briga na Organização Mundial do Comércio, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos", disse Lula na ocasião. De lá para cá, palavras foram gastas, mas os 10% tornaram-se 50%, e Trump afirmou que a medida era uma retaliação ao processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta tentativa de golpe. O tamanho do impacto das novas tarifas, que começaram a valer na quarta-feira, ainda não foi calculado, e nem todos os produtos serão taxados. Trump anunciou uma lista de quase 700 exceções.

Mas o Planalto precisou diversificar suas frentes para tentar reagir. Ligação para Trump A conversa entre Trump e Lula, que nunca ocorreu desde que ambos foram eleitos, chegou a ser levemente ensaiada, quando Lula disse, em março, que não teria "nenhum problema" para ligar para Trump. Já o americano chegou a dizer, em julho, que falaria com Lula "em algum momento, não agora". E depois, que Lula "pode falar comigo quando quiser".