Trump defende tarifaço e vê 'grande impacto positivo no mercado acionário'

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma longa publicação na rede Truth Social nesta sexta-feira, 8, na qual defende a política de imposição de tarifas alfandegárias e critica a oposição, a que chama de "esquerda radical".

"As tarifas estão tendo grande impacto positivo no mercado acionário", afirmou Trump, ao dizer que os índices em Wall Street estão renovando sucessivos recordes.

