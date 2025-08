Ex-vereador de Fortaleza, Dr. Portinho assume a Regional 10 após saída de Márcio Martins

Uma nova mudança ocorre no comando da administração de órgãos municipais na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) . Após saída de Márcio Martins (União) da Regional 10 , o chefe da secretaria passará a ser o ex-vereador de Fortaleza, José Barbosa Porto, conhecido como Dr. Portinho, atual superintendente adjunto do Instituto de Previdência do Município (IPM).

"Venho aqui como um dos participantes da liderança do prefeito Evandro Leitão. Ele acaba de me informar a decisão que ele tomou do novo secretario da Regional 10. Prefeito Evandro fez o convite e acabou de me ligar dizendo que ele aceitou. O ex-vereador dessa Casa, Dr. Portinho, é o novo secretário da Regional 10", afirmou Mesquita no Plenário, nesta terça-feira.

Ele continuou: "Vai para o lugar do vereador Márcio Martins, que vai para a Regional 2. E, assim, a gente contempla um dos que batalharam, lutaram também para o prefeito Evandro Leitão chegar até aqui".

O vereador Adail Junior, 1° vice-presidente da CMFor que estava presidindo a sessão no momento em que foi divulgada a informação, comemorou: "Acho que é mais do que merecido. Nosso vereador, amigo Portinho, quem o conhece sabe da trajetória, do trabalho, do amor que ele tem pela cidade de Fortaleza. Fico feliz demais com essa indicação", disse Adail.

Quem é Dr. Portinho

Dr. Portinho foi candidato pelo PV a vereador no último pleito, em 2024, quando recebeu 3.741 votos. Ele foi nomeado para a Regional 10, mas antes estava ocupando o cargo de superintendente adjunto do Instituto de Previdência do Município (IPM).