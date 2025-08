Eduardo chama Moraes de 'psicopata descontrolado'; veja reação da família Bolsonaro

Familiares atribuem decisão à sanção dos Estados Unidos aplicada contra o ministro do STF

Filho de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) chamou de "psicopata descontrolado" e "violador de direitos humanos" o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza: Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta", escreveu Eduardo.

Segundo o filho de Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, essas ações "só" os "fortalecem".

"Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado, e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando, e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais", completou.