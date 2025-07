Dino compara julgamento sobre emendas parlamentares a apocalipse: 'Ainda marquei a data'

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), comparou o julgamento sobre a obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares de caráter impositivo a um apocalipse. As declarações foram feitas hoje no Fórum Jurídico de Lisboa, realizado em Portugal. O evento é chamado de "Gilmarpalooza" por ser organizado pelo Instituto de Direito Público, instituição que tem como sócio o ministro Gilmar Mendes.

"Eu sou cristão, e portanto acredito que em algum momento haverá um apocalipse, mas não marquei ainda a data, porque não sei em qual dia vamos julgar a tal da impositividade das emendas no Supremo", brincou.