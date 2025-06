Preços altos das hospedagens em Belém assustam participantes da COP 30

A COP 30, sediada em Belém, no Pará, convive com diversos entraves e preocupações; entre elas, o altíssimo preço cobrado por acomodações / Crédito: CARLOS FABAL / AFP

Enquanto as autoridades insistem que "Belém está pronta" para sediar a COP 30 em novembro, a falta de acomodações acessíveis preocupa os participantes, assustados com os preços das acomodações durante a conferência climática da ONU. Organizar o evento nesta cidade de 1,3 milhão de habitantes, de 10 a 21 de novembro, tem um forte valor simbólico para o presidente Luiz Inacio Lula da Silva, no âmbito de "aproximar o mundo da Amazônia".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais COP 30: O que é e o que esperar da conferência climática mais importante do ano no Brasil Sobre o assunto COP 30: O que é e o que esperar da conferência climática mais importante do ano no Brasil As obras avançam a todo vapor na capital do Pará, especialmente na região que sediará essas negociações cruciais, observou um jornalista da AFP há alguns dias. Mas a magnitude dos desafios logísticos preocupa os representantes nacionais, a sociedade civil e a imprensa, que concordam com uma questão: como encontrar acomodações a um preço razoável? "Nunca vi nada parecido. Os preços exorbitantes das acomodações, que chegam a vários milhares de dólares por noite, mesmo para os quartos mais básicos, não são apenas assustadores, mas também discriminatórios", afirma Mariana Paoli, da ONG Christian Aid.

Os organizadores esperam cerca de 50.000 participantes, mas Claudio Angelo, do Observatório do Clima, alerta que "delegações estão considerando reduzir o número de delegados". Preocupações com os preços chegaram a Bonn, na Alemanha, onde negociações técnicas sobre o clima foram realizadas recentemente. Lá, representantes brasileiros se viram sob uma enxurrada de perguntas. "Nós mesmos estamos muito preocupados com o custo da acomodação", admitiu Ana Toni, diretora-geral da COP 30, em entrevista à AFP. "Possíveis práticas abusivas" Diante da urgência, autoridades pressionam o setor hoteleiro. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do ministério da Justiça, cobrou explicações dos principais hotéis de Belém para "esclarecer possíveis práticas abusivas na precificação". O setor relatou "ameaças", embora mantenha "negociações" com o governo.

Uma representante da Aosis (Alliance of the Small Island States) declarou que recebeu garantias da presidência da COP 30 de que receberão assistência para suas acomodações. "Mas não recebemos nenhuma comunicação ou proposta sobre como isso poderia ser feito", alertou. O governo planeja lançar uma plataforma oficial de acomodações no final de junho, com vários meses de atraso, oferecendo "29.000 quartos e 55.000 leitos" no total. Quase metade das camas será em casas alugadas. Os demais participantes poderão se hospedar "em dois navios de cruzeiro, com um total de 3.882 cabines e 6.000 leitos".