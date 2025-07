Carla Zambelli é presa na Itália, informa Ministério da Justiça

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O deputado italiano Angelo Bonelli, no X (antigo Twitter), informou que forneceu à polícia italiana o endereço onde ela se encontrava. Os policiais, segundo ele, fizeram a identificação da parlamentar.

Carla #Zambelli e’ in una casa a Roma. Ho comunicato alla polizia l’indirizzo ed in questo momento la polizia ha identificato Zambelli.

Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polizia esta identificando Zambelli. pic.twitter.com/UWDg3j7Hen — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) July 29, 2025

Zambelli está na Itália há quase dois meses, na tentativa de evitar o cumprimento de sua pena no Brasil. A parlamentar foi condenadaem maio a 10 anos de prisão e perda do mandato, acusada de ser mentora intelectual da invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com objetivo de emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.