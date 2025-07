De tornozeleira, Bolsonaro vai a evento de moto com Michelle e aliados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-chefe do Executivo estava acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Também estiveram presentes a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, e Hélio Lopes (PL-RJ).

Bolsonaro já havia afirmado que não seguiria o trajeto pilotando uma moto. Ele disse que, por questões de saúde, está sob "medida restritiva da dona Michelle".