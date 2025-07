Tarifaço de Trump: secretário confirma taxação a partir de 1º de agosto

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, no dia 9 de julho, o aumento tarifário a ser aplicado a partir de 1º de agosto sobre produtos brasileiros / Crédito: FOTOS FCO FONTENELE

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que as tarifas aos produtos brasileiros previstas para iniciarem na sexta-feira, 1º de agosto, não serão adiadas. Os produtos importados do Brasil pelos EUA serão taxados em 50%. A afirmação foi feita neste domingo, 27, durante entrevista do secretário ao programa Fox News Sunday.

LEIA TAMBÉM | Tarifaço de Trump: Ceará terá encontro com Geraldo Alckmin na terça "Com certeza não haverá mais prorrogações, não haverá mais [período de] carência. As tarifas estão programadas para o dia 1º de agosto. Colocaremos a Alfândega para começar a coletar o dinheiro", disse. Lutnick afirmou que o presidente Donald Trump estará aberto a "negociar e conversar com as grandes economias". Ele, no entanto, ponderou que tais conversas podem esbarrar em dificuldades. "Obviamente, após 1º de agosto, as pessoas ainda poderão falar com o presidente Trump. Ele está sempre disposto a ouvir. Até lá, acho que o presidente vai falar com muitas pessoas. Se elas podem fazê-lo feliz é outra questão", acrescentou.

Como surgiu o tarifaço de Trump? No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano a partir do dia 1º de agosto. No documento, Trump diz ter adotado a medida sob a justificativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, estaria sofrendo perseguição política. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Jim WATSON / AFP