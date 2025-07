Edinho prioriza reeleição de Lula e critica emendas: 'Presidencialismo descaracterizado'

Edinho Silva, presidente nacional do PT, falou sobre prioridade em reeleger Lula e relação com o Congresso. / Crédito: Reprodução / Instagram Edinho Silva

O recém-eleito presidente nacional do PT, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e figura na campanha de Lula em 2022, assumiu o partido com um discurso voltado à justiça social, reestruturação das bases partidárias e elencando ainda os desafios para a sigla no horizonte político. O político foi entrevistada pelo programa O POVO News, na semana passada. Edinho destacou ser necessário que o PT dialogue com a nova classe trabalhadora. “Temos que entender as transformações do mundo do trabalho. Muitas profissões deixaram de existir, e outras surgiram. O PT tem um desafio, mas nenhum desafio é maior do que garantir a reeleição do presidente Lula em 2026. Ela significa dar continuidade ao projeto de reconstrução do país”, disse.

O dirigente petista também falou sobre a relação com o Congresso, - estremecida recentemente -, criticando a revogação do decreto do governo que previa a reestruturação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "No governo Bolsonaro a taxação era de 6%, Lula propôs reduzir para 3,5% e ainda abre o diálogo. Mesmo assim, o Congresso derrubou", lamentou. Para Edinho, essa foi uma derrota simbólica que revelou os interesses ocultos que travam a agenda social do governo, que teria sido forçado a ir para a sociedade e "explicar seus objetivos com a medida. Isso é legítimo", defendeu.

