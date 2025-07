'Chocante agressão de Trump ao Brasil' é das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria, diz The Economist

Getty Images Em reportagem publicada na quinta-feira (24/7), a revista The Economist classificou o anúncio dos Estados Unidos sobre a implementação de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras e a suspensão dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como uma "chocante agressão". Segundo a publicação britânica, trata-se de uma das maiores interferências americanas na América Latina desde a Guerra Fria.

Bolsonaro é réu no processo que tramita no STF por tentativa de golpe de Estado e, desde a aplicação das medidas, está usando tornozeleira eletrônica e impedido de usar redes sociais. Apoio a Lula Segundo a The Economist, no entanto, as medidas de Donald Trump contra o Brasil estão "saindo pela culatra", com o aumento do apoio de Lula entre a população brasileira. "Se atrair a ira de Trump deveria fortalecer a direita brasileira antes das eleições gerais do ano que vem, o plano está saindo pela culatra", diz o texto.

"Brasileiros de todos os tipos estão apoiando Lula", afirma. "O índice de aprovação de Lula, que vinha caindo, melhorou. Ele agora lidera o grupo de potenciais candidatos para a corrida eleitoral do ano que vem." Também segundo a revista, o Congresso brasileiro, que estaria sendo controlado por partidos de direita, "se uniu em torno de Lula e está cogitando tarifas retaliatórias" aos EUA. Reprodução 'Se atrair a ira de Trump deveria fortalecer a direita brasileira antes das eleições gerais do ano que vem, o plano está saindo pela culatra', diz Economist A reportagem da revista britânica também trata da importância das vendas brasileiras aos EUA, como o comércio de café, carne e suco de laranja — e ressalta o impacto que as tarifas americanas terão em regiões onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais apoio.