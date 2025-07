Lula critica interesse dos EUA em minerais do Brasil: ‘Ninguém põe a mão’

Presidente Lula / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestar o interesse do país norte-americano em minerais considerados estratégicos para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou e afirmou que “aqui ninguém põe a mão”. A fala de Lula ocorreu em cerimônia de entregas do governo federal em Minas Gerais, na última quarta-feira, 24. “Temos todo o nosso petróleo para proteger. Temos todo o nosso ouro para proteger. Temos todos os minerais ricos para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro”, disse.

Lula afirmou que o Brasil está pronto para negociar com os Estados Unidos sobre as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros que entram nos EUA, mas disse que o presidente americano, Donald Trump, não tem interesse em dialogar. Escobar tem representado os interesses americanos no Brasil, já que o cargo de embaixador está vago, por opção de Trump que não nomeou um novo embaixador. A aquisição de minerais estratégicos para o setor tecnológico, como o lítio e o nióbio, está no radar global dos EUA. Lula criticou a ofensiva após Escobar ter participado de reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), quando deixou claro a disposição de fechar acordos com para adquirir minerais. Embora o governo Trump não tenha feito contato direto com o Planalto, o interesse tem se manifestado por meio do setor privado e faz parte de uma política global da Casa Branca, que tem buscado o fornecimento desse recursos para os EUA.

A questão surge a menos de uma semana do início da taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta por Trump, que deve entrar em vigor a partir de 1° de agosto. Entre os minerais críticos e estratégicos, estão o nióbio e as chamadas terras-raras. Esses elementos químicos são fundamentais para a produção de tecnologias. No caso das terras-raras, embora o nome possa sugerir raridade, trata-se de uma categoria de 17 elementos da tabela periódica que são abundantes na terra, mas de difícil extração e processamento.

Dentre as tecnologias, esses elementos podem ser empregados no desenvolvimento de smartphones e até mesmo turbinas eólicas, além de serem empregados na indústria de Defesa. Tarifaço O Brasil está na reta final da contagem para o início de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada por Trump. A previsão é de que a medida passe a vigorar em 1° de agosto. No anúncio, o presidente dos EUA atribuiu a decisão à balança comercial entre os países e também à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As negociações entre os países não têm avançado.