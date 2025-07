'Trump está ajudando Lula, não Bolsonaro', diz colunista do Financial Times

O colunista do Financial Times (FT) Edward Luce publicou nesta terça-feira (22/07) texto afirmando que Brasil é hoje um farol democrático mais forte que os EUA.

Para Luce, quando o governo Trump justifica as tarifas criticando as investigações e o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, está "punindo o sistema legal de uma democracia-irmã por aplicar a lei".

O colunista do Financial Times (FT) Edward Luce publicou nesta terça-feira (22/07) um artigo com duras críticas à imposição de tarifas contra o Brasil pelo governo de Donald Trump.

O texto lembra que Rubio anunciou a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que é relator da ação penal em curso contra Bolsonaro e de outras investigações.

De acordo com o colunista, também editor no jornal britânico, os paralelos entre Trump e Bolsonaro são evidentes — "a diferença é que Bolsonaro está sendo responsabilizado" na Justiça, argumenta.

Ao se referir à capital canadense, Edward Luce traz o país vizinho aos EUA como um dos exemplos em que a guerra tarifária americana acaba contribuindo para a popularidade dos mandatários — como a de Lula.

"Em queda nas pesquisas? Rumo ao esquecimento eleitoral? Mark Carney, do Canadá, Anthony Albanese, da Austrália, e agora Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, têm uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra o seu país. Poucas coisas unem os eleitores em torno da bandeira mais rápido do que um ataque de uma superpotência às suas receitas", ironiza o colunista.

Edward Luce, que já chefiou escritórios do FT em Washington e no sul da Ásia, diz que embora Trump se orgulhe de sua própria imprevisibilidade, esse é um de seus padrões.