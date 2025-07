Foragido, Allan dos Santos diz que Bolsonaro 'precisa ir para a embaixada dos EUA'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na transmissão, Allan alegou que o Brasil vive uma “guerra de quinta geração” — conceito associado a formas não convencionais de conflitos — e reforçou o pedido a Bolsonaro: “Não é figura de linguagem. Vá para a embaixada imediatamente. Estamos em guerra. É uma guerra diferente, mas é guerra”, afirmou.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO



Nova ofensiva após medidas do STF



A manifestação do bolsonarista ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes determinar novas medidas cautelares contra Bolsonaro, no último dia 18. A decisão foi referendada pela maioria dos ministros da 1ª turma do STF. O ex-mandatário passou a usar tornozeleira eletrônica, está proibido de acessar redes sociais e de manter contato com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e também é alvo de um inquérito.

A defesa de Bolsonaro negou que ele tenha violado qualquer determinação judicial. Em petição ao STF, os advogados afirmaram que o ex-presidente "não postou, não acessou suas redes sociais e nem solicitou que terceiros o fizessem".

Os advogados solicitaram ainda esclarecimentos sobre a extensão das medidas. "Requeremos o esclarecimento dos exatos termos da proibição de uso das mídias sociais, inclusive se envolve a concessão de entrevistas”, diz trecho do documento enviado a Moraes.