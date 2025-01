Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile da posse de Trump

O blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, foi fotografado no baile da posse de Donald Trump. O evento, Starlight Ball ("Baile Luz das Estrelas, na tradução livre do inglês), realizado na noite desta segunda-feira, 20, ocorreu na sede do jornal The Washington Times, em Washington, capital americana. Allan aparece em imagens ao lado do senador Jorge Seif (PL-SC), do jornalista Luís Ernesto Lacombe e do ex-apresentador Paulo Figueiredo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Paulo Figueiredo, que também participou da cerimônia, está indiciado pela Polícia Federal no Brasil em investigação relacionada a uma tentativa de golpe de Estado. O blogueiro Allan dos Santos, por sua vez, teve a prisão preventiva decretada no âmbito do inquérito das fake news. Os dois casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).