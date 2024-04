Allan dos Santos faz transmissão no X e ataca Alexandre de Moraes

Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista foragido da Justiça, retomou rapidamente sua conta “Terça Livre” no X, antigo Twitter, e fez uma transmissão, neste domingo, 7. A live contou com a duração de uma hora, na qual ele proferiu ofensas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e afirmou que retornará definitivamente com a conta, em território estadunidense, onde mora hoje. "Chora, Xandão. Foragido é seu forevis", escreveu o Allan. E completou: “Chora sim, tirano de merda”.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A transmissão ocorreu um dia depois de Moraes ter virado alvo de críticas de Elon Musk, CEO do X. O bilionário o acusa de censura na rede social, afirmando que contestaria suas decisões legais "removendo todas as restrições" que lhe foram impostas, sem mais detalhes.