Governador Elmano celebra o nascimento do primeiro neto, Antônio Bernardo

“Agradeço a Deus pela saúde do meu netinho Antônio Bernardo, que nasceu este mês, prematuro, e já está em casa bem. Muita alegria ser avô pela primeira vez. Que Deus abençoe o Antônio Bernardo e, também, minha filha Gabriela e meu genro Erick”, escreveu o petista.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou o nascimento do seu primeiro neto, Antônio Bernardo, que nasceu prematuro no início de julho. Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 21, o avô informou que o bebê recebeu alta e já está em casa, com saúde estável.

O governador, de 55 anos, é casado com Lia Freitas e pai de três filhos. O anúncio do nascimento do neto Antônio Bernardo gerou felicitações de diversas autoridades e aliados, incluindo o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que também já é avô e parabenizou o aliado e correligionário.

A deputada estadual Jô Farias (PT) e o secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, também felicitaram o governador na publicação feita nas redes sociais.

Além do momento pessoal, Elmano tem demonstrado interesse na saúde neonatal no Ceará. Em outubro de 2024, ele participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), ligada à Universidade Federal do Ceará (UFC).