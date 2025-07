Pen drive encontrado em banheiro de Bolsonaro não tem conteúdo relevante, avalia PF

Jair Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) / Crédito: Evaristo Sa/AFP

Após análise do pen drive encontrado no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em meio à operação da Polícia Federal (PF) autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a perícia inicial aponta que os arquivos seriam irrelevantes para o inquérito. Na semana passada, ao ser questionado sobre o item, após colocar tornozeleira eletrônica em Brasília, Bolsonaro negou saber o conteúdo do objeto e disse que perguntaria a Michelle se o item era dela.