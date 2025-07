Bolsonaro sobre operação da PF: 'Suprema humilhação'

"Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei para embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E no meu entender o objetivo é uma suprema humilhação . Esse que é o objetivo". declarou.

"No momento é um novo inquérito que eu estou também dentro dele. Mas o inquérito do golpe é o inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no 8 de Janeiro. O PGR (Procurador-Geral da República) foi além do que viu na inquérito, me botou no 8 de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo. Um golpe sem forças armadas, sem armas, um golpe realmente de festim", declarou.

Bolsonaro afirmou esperar que o julgamento seja técnico e não político. Ele disse que Eduardo está nos Estados Unidos para lutar pela "democracia e liberdade". Questionado sobre se iria respeitar a decisão de usar a tornozeleira, o ex-presidente falou: "não vou nem responder, com todo respeito".

Em relação a pen-drives apreendidos na sua casa, Bolsonaro disse desconhecer o conteúdo. Sobre os dólares, afirmou que sempre guardou e que irá declarar o valor no imposto de renda no ano que vem.