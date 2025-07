Como é e para que serve a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro

REUTERS/Adriano Machado O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica nesta sexta-feira (18/7), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi tomada no âmbito da investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Moraes afirmou ter indícios dos crimes de coação do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania nacional, com articulações internacionais para deslegitimar instituições brasileiras.

Além do monitoramento eletrônico, Bolsonaro deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno e está proibido de usar redes sociais. A tornozeleira imposta ao ex-presidente é uma medida cautelar, ou seja, quando não há condenação. O objetivo, segundo Moraes, é evitar que Bolsonaro influencie as investigações em andamento ou fuja do país. A medida foi respaldada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que citou declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre tentativas de pressionar o governo dos Estados Unidos contra ministros do STF, da PGR e da Polícia Federal. REUTERS/Adriano Machado Bolsonaro chega à sede da Secretaria de Administração Penitenciária em Brasília para colocar tornozeleira eletrônica O uso de monitoramento eletrônico foi introduzido no Brasil em 2010 como uma medida judicial para impor restrições de movimentação ou horários a pessoas investigadas ou condenadas.

O acompanhamento é feito por dispositivos, geralmente tornozeleiras, que enviam sinais captados por satélites e permitem o rastreamento em tempo real da localização da pessoa monitorada. Desde 2011, a lei brasileira passou a permitir o uso desses dispositivos também em casos de prisão preventiva e outras medidas cautelares, como é o caso de Bolsonaro. O monitoramento eletrônico tem crescido de forma acelerada no país. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, no segundo semestre de 2024, mais de 172 mil pessoas utilizavam tornozeleiras eletrônicas no Brasil — número que era de pouco mais de 153 mil no ano anterior e de cerca de 18 mil em 2015.

O que é e para que serve a tornozeleira eletrônica A tornozeleira eletrônica é um dispositivo com GPS embutido que permite às autoridades monitorar, em tempo real, a localização de pessoas que cumprem pena em regime domiciliar, estão em saídas temporárias ou sob investigação judicial. O aparelho emite alertas quando o monitorado sai da área permitida ou tenta burlar o sistema — por exemplo, ao tentar remover o dispositivo ou cobri-lo com material que bloqueie o sinal. O equipamento não pode ser retirado nem para tomar banho ou dormir. Caso o monitorado viole as regras, o sistema envia um aviso à central responsável, a Central de Monitoração Eletrônica (CME), ligada ao órgão de gestão penitenciária de cada estado.

Em alguns Estados, esse alerta pode mobilizar a polícia; em outros, há uma checagem prévia com a própria pessoa monitorada. O descumprimento dessas condições, no entanto, não configura crime e deve ser avaliado pelo Judiciário, já que o problema pode ser causado por falhas técnicas ou outros fatores alheios à pessoa monitorada. Mas, caso o sinal da tornozeleira seja bloqueado ou o aparelho seja quebrado de propósito, a Justiça pode suspender o uso da monitoramento e determinar, por exemplo, a regressão de regime de cumprimento de pena da pessoa monitorada ou até sua prisão.