Prefeito de Missão Velha emociona Lula com foto ainda criança em evento com petista

Dr. Lorim entregou fotografia em que aparece, ainda criança, ao lado da mãe, com bandeira do PT em evento que teve a visita de Lula

O prefeito de Missão Velha, Dr. Lorim (PSB), presenteou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com uma foto de 1989, quando era criança, segurando uma bandeira do PT, ao lado da mãe, durante comício em Juazeiro do Norte. O momento ocorreu nesta sexta-feira, 18, durante visita de Lula a um trecho da Ferrovia Transnordestina em Missão Velha.



"Na foto, esse menino pequeno aí, de mão dada com uma mulher segurando a bandeira do PT, esse menino sou eu e essa mulher é minha mãe. Naquela época, Sr. Presidente, a gente não tinha internet e nem sabia direito como funcionava o Brasil 'lá de cima', mas a gente já sabia que aquele homem de barba, um operário, um nordestino igual a nós, carregava no peito o sonho de uma gente inteira que vivia esquecida”, afirmou Lorim.