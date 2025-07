Moraes diz que Bolsonaro confessou 'extorsão contra a Justiça' ao vincular fim do tarifaço à anistia

ALEXANDRE de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Gustavo Moreno/STF

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs medidas cautelares a Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 18, aponta que o ex-presidente admitiu, de maneira “consciente e voluntária”, ter tentado extorquir a Justiça brasileira. Moraes solicitou reunião virtual da 1ª Turma do STF, em sessão extraordinária, a ser realizada entre esta sexta-feira, 18, e a próxima segunda-feira, 21. Advogados e procuradores poderiam apresentar sustentações orais até às 11h59 desta sexta-feira.

A decisão tem relação com uma investigação sobre as condutas de Eduardo Bolsonaro e do pai, Jair Bolsonaro, suspeitos de crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Decisão

A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentaram evidências que sugerem a atuação coordenada de pai e filho para influenciar o curso da Justiça, inclusive buscando sanções econômicas dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Em resposta às alegações, a decisão impõe diversas medidas cautelares a Jair Messias Bolsonaro, incluindo monitoramento eletrônico (tornozeleira), restrições de contato e movimentação, e autoriza buscas e apreensões em suas residências e locais de trabalho. A decisão reitera o compromisso do STF com a defesa da soberania Nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo o ministro, Bolsonaro publicamente condicionou o fim das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil à própria anistia, em declaração feita durante entrevista coletiva na última quinta-feira, 17 de julho.

Argumentação para medidas cautelares Os argumentos para a ação contra Bolsonaro, que levou à imposição de medidas cautelares, baseiam-se em provas de materialidade e indícios "suficientes e razoáveis de autoria de infrações penais", em alinhamento com as condutas já apuradas no inquéirito 4995/DF contra Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal e a PGR apresentaram justificativas para impor as medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro. São elas: Coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal);

Obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13);

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal). Posteriormente, a acusação de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito" foi substituída por "Atentado à soberania" (art. 359-I do Código Penal).

A Polícia Federal apontou que Jair Messias Bolsonaro está alinhado com Eduardo Bolsonaro na pratica de atos que configuram os crimes mencionados. Segundo a PF, as ações de Bolsonaro demonstram que ele atua dolosa e conscientemente de forma ilícita, em conjunto com o filho, Eduardo. "A permanente intenção criminosa é tão patente e escancarada que, após a apresentação das alegações finais pela Procuradoria Geral da República na AP 2668, as ameaças ao Chefe do Ministério Público foram significativamente ampliadas, inclusive com pedidos para atuação do governo norte-americano. As graves condutas ilícitas demonstram que Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho Eduardo nos atentados à Soberania Nacional, com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o STF, através de imposição de sanções em face de autoridades públicas brasileiras", diz trecho decisão. Alinhamento O inquérito aponta que Bolsonaro confessou, em interrogatório na AP 2.668/DF e no INQ 4.995/DF, ter auxiliado financeiramente Eduardo, repassando R$ 2 milhões via Pix, quando Eduardo já estava no exterior. A PGR ressaltou que isso reforça a convergência de propósitos para obstruir o curso do processo. Segundo o inquérito, a "vultosa contribuição financeira" e as postagens realizadas são fortes indícios do alinhamento entre pai e filho, com o objetivo de "interferir na atividade judiciária e abalar a economia do país para obter impunidade penal".