Defesa de Bolsonaro e PL reagem à operação da PF: 'Estranheza e repúdio'

Ex-presidente Jair Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica / Crédito: Samuel Setubal

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o Partido Liberal (PL), sigla que abriga Bolsonaro na política, manifestaram contrariedade à operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-mandatário, na manhã desta sexta-feira, 18, em Brasília. Em nota publicada nas redes sociais e assinada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o partido manifestou "estranheza e repúdio" diante da ação da PF.

Confira as nota da defesa: "A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial". Confira na íntegra a nota do Partido Liberal: "O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?