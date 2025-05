Na 1ª viagem após sentir-se mal, Lula passa por Juazeiro nesta quarta

Segundo a agenda oficial do presidente, Lula desembarca às 9h45 no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes , em Juazeiro do Norte (CE), de onde segue diretamente para a estação de bombeamento da EBI-3, em Salgueiro (PE).

Às 11 horas, está prevista uma visita do petista à estação e, às 12 horas, Lula participa da Cerimônia para assinatura da ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento de água da EBI-3, “Caminho das Águas” Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco/PISF.

O evento está marcado para a Estação Ferroviária do Forró, em Salgueiro.

Retorno ao Ceará

Na sequência, Lula participa às 16 horas de cerimônia de entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi, na Barragem do Redondo, Rodovia PB-420 – Cachoeira dos Índios (PB).