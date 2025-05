Lula é diagnosticado com 'labirintite'

Aos 79 anos, Lula foi hospitalizado no final de 2024 por uma hemorragia intracraniana após um acidente doméstico. Nesta segunda-feira, ele passou por exames médicos em um hospital de Brasília e logo retornou ao Palácio do Alvorada, onde recebeu ordens para a descansar.

Luiz Inácio Lula da Silva sofreu de vertigem e foi diagnosticado com "labirintite", nesta segunda-feira (26), informou o governo, em um novo problema de saúde do presidente.

Ele "cancelou uma parte da agenda" devido ao mal-estar, disse à AFP uma fonte que pediu anonimato e é próxima do presidente.

Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês divulgado pelo governo, Lula apresentou um "quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite" e "deve permanecer em repouso ao longo do dia".

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados "todos dentro da normalidade", apontaram os médicos.

Este episódio é o problema de saúde mais recente do presidente. Em dezembro, ele foi operado em São Paulo com urgência, para drenar um hematoma causado por um acidente que sofreu em outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro da residência oficial.