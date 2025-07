'Drástica', 'exaltada' e de cunho 'pessoal': como imprensa internacional repercutiu nova tarifa de Trump ao Brasil

A imprensa internacional repercutiu nesta quarta-feira (9/7) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , em taxar em 50% os produtos importados do Brasil .

O texto lembra que, inicialmente, Trump justificou as tarifas amplas como uma resposta a um "estado de emergência econômica". "Mas essa justificativa perde força quando a medida é claramente atrelada ao julgamento de Bolsonaro", continua.

"A medida evidencia como relações pessoais e alinhamentos políticos seguem pesando mais que fundamentos econômicos nas decisões de Trump. Embora o presidente dos EUA afirme que suas tarifas são motivadas por desequilíbrios comerciais, o caso do Brasil contradiz essa lógica", diz reportagem.

O jornal The Washington Post afirmou que o gesto expõe como questões pessoais, e não apenas econômicas, norteiam o uso de tarifas comerciais por Trump.

A medida foi anunciada em uma carta dura , que diz que a decisão é uma resposta à perseguição que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sofrendo no Brasil. O texto menciona o processo criminal que Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Medida de Trump expõe como questões pessoais norteiam o uso de tarifas comerciais, disse o jornal The Washington Post

O The New York Times afirmou que a tensão comercial entre EUA e Brasil explodiu com os novos atos e que os países parecem ter iniciado uma guerra comercial repentina.

Para o jornal, o conflito, que escalou rapidamente, tem potencial para gerar "consequências econômicas e políticas significativas, sobretudo para o Brasil".

"Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país, atrás apenas da China. E Trump parece condicionar o fim das tarifas à suspensão do processo contra Bolsonaro", diz o jornal.