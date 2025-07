Câmara aprova projeto que proíbe uso de animais em testes de cosméticos

O texto aprovado é um substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 3062/2022 , de autoria do ex-deputado Ricardo Izar (SP). A matéria já havia sido apreciada pela Câmara em 2014 e agora segue para sanção presidencial.

Nesses casos, as empresas deverão apresentar documentos que comprovem o objetivo não cosmético dos testes, sempre que forem solicitadas pelas autoridades competentes.

A nova regra traz uma exceção : os testes com animais ainda poderão ser realizados quando exigidos por leis ou normas de outros países — desde que não estejam relacionados a cosméticos.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, deputado federal Célio Studart (PSD-CE), comemorou a aprovação do projeto. Autor de propostas similares, o parlamentar classificou os testes em animais como um atraso.



"Foram 12 anos de tramitação entre a Câmara e o Senado para confirmarmos que beleza e estética não podem custar a vida dos animais. O Brasil não pode permanecer no atraso. Não é mais aceitável submeter animais a sofrimento para atender a uma indústria perversa, que historicamente os tratou com desrespeito e crueldade — algo já condenado pela nossa Constituição, pela Lei de Maus-Tratos (Lei 9.605/98), pela Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020) e por outras legislações", afirmou.



O texto aprovado prevê penalidades para empresas que desrespeitarem a norma, como multas que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil para empresas ou instituições que descumprirem as regras sobre o uso de animais em ensino, testes e pesquisas. Já para pessoas físicas que exerçam indevidamente as atividades reguladas pela Lei 11.794/08, permanecem as penalidades atuais, como multa de R$ 1 mil a R$ 5 mil.