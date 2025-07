CCJ aprova projeto que prevê castração química para liberdade condicional de estupradores

A matéria aprovada é um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), ao PL 6.831/10, do ex-deputado Paes de Lira, com outros 56 projetos apensados. Entre as principais alterações está a inclusão da chamada castração química, procedimento já adotado em países como Estados Unidos e Reino Unido.

Se for aprovada em todas as instâncias, a lei passará a vigorar com todas as alterações previstas.



O que é a castração química?



A castração química é um procedimento que consiste na administração de medicamentos para reduzir ou inibir a libido e os impulsos sexuais.

Diferentemente da castração cirúrgica, o método não é permanente e não compromete de forma definitiva a fertilidade, desde que o tratamento seja interrompido. O tratamento é feito, geralmente, por meio de injeções regulares de hormônios que reduzem a produção de testosterona no organismo masculino. Em alguns casos, são usados medicamentos que bloqueiam a ação de hormônios sexuais.