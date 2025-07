Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprova moção de louvor a Trump

Trump já tinha ganhado uma outra moção na semana passada, na Comissão de Segurança Pública, em razão do ataque ao Irã, e recebeu a maior honraria da Câmara em 2024,a a Medalha do Mérito Legislativo.

O pedido de aprovação da homenagem nesta quarta-feira, 9, é de autoria do deputado bolsonarista e líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), o mesmo que indicou Trump para receber a medalha em Brasília em 2024.

Dentre os argumentos que lista no requerimento aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, Sóstenes diz que Trump "deve ser enaltecido e lembrado como um melhores presidentes do mundo e exemplo a ser seguido para a implementação e manutenção de uma democracia moderna e justa".

O requerimento de Sóstenes faz um histórico da vida de Trump, desde sua trajetória como empreendedor até chegar à atuação política, e cita ações do republicano na atual gestão à frente da presidência norte-americana.

"Em seus 100 dias de governo, o Presidente Trump: reduziu a inflação norte-americana, busca reduzir os preços da contas de energia; negocia a paz entre Rússia e Ucrânia; está implementando diversos cortes de impostos; protege os valores e princípios das famílias como pilares centrais de uma boa cidadania; criou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), encarregado de reduzir a burocracia federal; e, dentre outras medidas, assinou o perdão dos envolvidos no incidente, de 06 de janeiro de 2021, no Capitólio dos EUA", cita o deputado no documento aprovado pelo colegiado.