AO VIVO: Operação da PF contra Júnior Mano coloca Ceará no centro de escândalo nacional

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 9, repercute o caso do deputado federal Júnior Mano (PSB), que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) nessa terça-feira, 8. Batizada de "Underhand", a ação da PF é uma iniciativa contra desvio de recursos públicos e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, e em Brasília/Distrito Federal. Houve o bloqueio de R$ 54,6 milhões das contas dos investigados.



Estão sendo investigados crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Mano nega qualquer envolvimento com as práticas citadas.

Os mandados de busca e apreensão contra o deputado foram cumpridos em mais de uma localidade. Agentes da PF estiveram no apartamento funcional que o parlamentar tem em Brasília (DF), em residência no Ceará e no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Só deixaram o local por volta de 12h30min, após cerca de seis horas. Em troca de mensagens na noite de terça-feira, 8, com o jornalista João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília, Júnior Mano negou as denúncias que motivaram os mandatos cumpridos contra ele. "Eu não vendi e nem negociei emenda!! O que tem no processo é de (José) Guimarães, Eunício (Oliveira) e Yury (do Paredão)", afirmou.



Como trouxe o jornalista Carlos Mazza na coluna Vertical, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou a instauração de investigações em função das citações a Guimarães (PT), Eunício (MDB) e Yury do Paredão (MDB) no inquérito a respeito de Júnior Mano. Em nota enviada à imprensa, o deputado afirmou não ter "qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos".

