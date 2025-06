Guimarães participa de ato por Conin e diz que postulação ao Senado está "mais forte que nunca"

Na sexta-feira, ocorreu em Sobral, a 272 quilômetros de Fortaleza, o evento em apoio à reeleição do atual presidente do PT, Antônio Alves Filho, o Conin. Já havia ocorrido plenária recente em Quixadá.

A mobilização do Processo das Eleições Diretas (PED) para a direção do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará tem servido como demonstração de força do grupo do deputado federal José Guimarães (PT). Ele pretende ser candidato a senador, mas encontra resistências em aliados sobre a concentração de poder com o PT.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ainda dizem que nossa candidatura não pode! Mais forte do que nunca”, disse Guimarães.

Conin é o atual presidente do PT Ceará e candidato à reeleição para continuar no comando da sigla no estado. A disputa pela direção do partido do governador Elmano de Freitas (PT) é fundamental nas articulações internas para as indicações de candidaturas nas eleições de 2026.

Em outro evento relacionado ao processo de candidatura, falas do deputado indicam que o apoio de Guimarães a Conin faz parte de uma estratégia para fortalecer sua possível candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

Além de Conin, concorre à direção estadual do PT no Ceará a vereadora Adriana Almeida, que conta com o apoio da ex-prefeita de Fortaleza e também deputada federal Luizianne Lins. Nos bastidores da política cearense, Lins e Guimarães travam uma disputa pela indicação do PT à vaga no Senado Federal em 2026.